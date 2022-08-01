Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти накопичують сили для контрнаступу на півдні, – СБУ

Вчора, 21:45 glavcom.ua
Окупанти накопичують сили для контрнаступу на півдні, – СБУ
Ворог планує захопити Одещину та Миколаївщину
фото із відкритих джерел

СБУ вважає, що Росія буде триматися за Херсон до останнього

Полковник Служби безпеки України Роман Костенко припустив, що росіянам безглуздо залишатися на Херсонському плацдармі, тому що мости захисники України обстрілюють. Про це повідомляє «Еспресо».

«Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на правий берег річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку окупанти будуть мати репутаційні втрати для РФ», – сказав Костенко.

 Полковник СБУ зауважив, що РФ буде триматися за Херсон до останнього.

«Інший шлях – розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину», – додав Костенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами. У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

До слова, триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. 

Читайте також: Стівен Бланк: Треба відібрати у Путіна право на ескалацію. Бомби мають падати на Росію
Теги: війна війна в Україні Херсонщина, війна окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марганець частково без світла
Окупанти з «Градів» накрили Дніпропетровщину: зруйновані будинки, є тяжко поранені (фото)
Вчора, 08:12
Рашисти збирають 15-тисячне підсилення, ЗСУ готуються дати відсіч
Окупанти готують ще одне ударне угруповання. Рахманін розповів, чого чекати у вересні 
Вчора, 10:35
ЗСУ пошкодили всі підконтрольні рашистам мости, що ведуть до Херсона
Окупанти намагаються відновити пошкоджені мости через Дніпро, – Генштаб 
Вчора, 19:50

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту