Окупанти накопичують сили для контрнаступу на півдні, – СБУ

СБУ вважає, що Росія буде триматися за Херсон до останнього

Полковник Служби безпеки України Роман Костенко припустив, що росіянам безглуздо залишатися на Херсонському плацдармі, тому що мости захисники України обстрілюють. Про це повідомляє «Еспресо».

«Останнім часом продовжується знищення складів боєприпасів противника на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ продовжують тримати під контролем Антонівський міст та Каховську дамбу. Ворога чекає дилема: розуміючи, що їх можуть закрити, відрізавши шляхи, а понтонні переправи не дадуть можливості поповнювати боєкомплект, їм потрібно буде відійти на правий берег річки Дніпро й закріпитися. В цьому випадку окупанти будуть мати репутаційні втрати для РФ», – сказав Костенко.

Полковник СБУ зауважив, що РФ буде триматися за Херсон до останнього.

«Інший шлях – розірвати дистанцію, яку контролює ЗСУ й не дати можливості знищити єдині два переходи через Дніпро, росіянам потрібно розвивати наступ. Противник накопичує сили, щоб самому зробити контрнаступ, збільшити відстань і далі піти на Захід, щоб захопити Миколаїв і Одещину», – додав Костенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами. У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

До слова, триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.