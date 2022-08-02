Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Війська РФ, можливо, визначили Запорізьку область як вразливий фронт

Російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов'янську кампанію. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що представник Головного управляння розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що два тижні тому російські війська вивели тактичні групи повітрянодесантних військ з Донецької області і передислокували їх на окуповані території Херсонської області.

Окупанти також передислокують підрозділи Східного військового округу, що діють у Слов'янську, на південь України та перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до захисту окупованих Херсонської та Запорізької областей від контрнаступів ЗСУ.

Міністерство оборони Великобританії також відзначило, що війська РФ, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення.

Ключові висновки:

ISW оцінює, що російські війська відповідальні за напад на Оленівську в'язницю 28 липня, у результаті якого загинули 53 українські військовополонені; двоє анонімних офіційних осіб

США підтвердили, що немає жодних доказів того, що українські війська використовували надані США HIMARS, одні з єдиних боєприпасів, які має Україна, які є достатньо точними, щоб завдати такого роду обмеженої шкоди, яку видно на супутникових та інших зображеннях, для удару по в’язниці.

Російські війська перекидають елементи Східного військового округу (СВО) з району Слов'янська для підтримки оборонних позицій на Південному напрямку.

Російські війська не проводили наступальних дій на північ від Слов’янська та навколо Сіверська.

Російські війська здійснили безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь та південний схід від Бахмута.

Російська проксі-влада не заявляла про жодні територіальні надбання поблизу Авдіївки, оскільки російські війська почали безуспішні наземні наступи на Авдіївку та Піски.

Повідомляється, що російські регіональні чиновники не виплачують обіцяні виплати добровольчому батальйону «Атал» Республіки Чувашія.

Імовірно, Кремль надає перевагу пропаганді та фіктивним референдумам, а не благополуччю мирного населення України на окупованих територіях України.

Російські окупаційні сили, ймовірно, нарощують зусилля зі стримування та придушення партизанських рухів на окупованих територіях, оскільки партизанські напади на російських чиновників та українських колабораціоністів тривають.

Нагадаємо, українська авіація за день завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

Також 1 серпня російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті обстрілу загинули дві особи.