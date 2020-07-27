На Донбасі почало діяти чергове перемир'я



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На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

Режим припинення вогню вступив в дію в 00:01, 27 липня

На Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій починається з 00:01 понеділка, 27 липня.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

«Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

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