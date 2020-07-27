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    На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

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    На Донбасі почало діяти чергове перемир'я - На Донбасі почало діяти чергове перемир'я
    На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

    Режим припинення вогню вступив в дію в 00:01, 27 липня

    На Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій починається з 00:01 понеділка, 27 липня.

    Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

    Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

    «Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, заборона на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

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