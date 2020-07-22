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    «Прорив у Мінську»: Контактна група домовилася про повне припинення вогню

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    З 00:01 27 липня на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню - «Прорив у Мінську»: Контактна група домовилася про повне припинення вогню
    З 00:01 27 липня на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню

    В Офісі президента України назвали сьогоднішні домовленості Тристоронньої контактної групи «проривом»

    Сьогодні, 22 липня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

    Як повідомили в Офісі президента, згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.

    «Прорив у роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів у Берліні й Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн – учасниць «нормандського формату», – поінформували у пресслужбі президента України

    Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

    «Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що Україна вкотре підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн – учасниць «нормандського формату» та прихильність до виконання Мінських угод.

    У межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання на Донбасі.

    Також у межах гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі війна обстріл Україна Операція Об’єднаних сил
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