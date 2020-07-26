За добу на Донбасі зафіксовано 15 ворожих обстрілів



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У суботу ніхто з українських військових на Донбасі не постраждав

Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали

У суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Ворожі обстріли зафіксовано в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне.

В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

«Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає. Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

Нагадаємо, у ЄС чекають, що Росія використає свій вплив на бойовиків для миру на Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн Нормандської четвірки.

Зеленський також заявив, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.