Українські миротворці ООН прибувають на Донбас для контролю за дотриманням «тиші»



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«Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України» – штаб ООС

З метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ

Українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН починають прибувати в зону операції Об’єднаних сил для контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, що має розпочатися з 27 липня.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

«Підрозділи зі складу Об’єднаних сил продовжують здійснювати підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року. На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, такий крок передусім дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та запобігти ймовірним провокаціям, водночас не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.

При цьому у штабі ООС ще раз наголосили на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. «При цьому Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви», – йдеться в повідомленні.

Також, як повідомили штабі, з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, у суботу, 25 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.

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