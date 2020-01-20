Восьмеро бійців, які дістали поранень 18 січня, їхали на допомогу місцевим жителям – військовий



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Противник випустив 27 мін 120 калібру, - розповів боєць

Восьмеро українських військових, які 18 січня потрапили під ворожий мінометний обстріл та дістали поранень біля міста Золоте на Луганщині, їхали допомагати цивільним.

Про це у коментарі podrobnosti.ua розповів боєць із позивним Доцент.

«Під час надання допомоги місцевому населенню група військовослужбовців потрапила під ворожий обстріл. На даний момент, судячи по акустиці, ворог вирішив повторити свої учорашні подвиги і на підставі цього до «червоної» зони заборонено пропуск цивільних», — сказав військовий.

Його побратим Віталій додає: бойовики випустили 27 мін калібром 120 мм. Зараз поранені військові на стаціонарах у різних військових медичних закладах.

Зазначимо, що у зведенні штабу Операції Об’єднаних сил за 18 січня йдеться про те, що через обстріли із боку бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще 10 дістали поранень.

Серед населених пунктів, які потрапили під обстріл 18 січня, фігурують Павлопіль, Василівка, Красногорівка, Піски та Оріхове. Місто Золоте або якась із його частин не згадуються.

Як повідомлялося, 18 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.