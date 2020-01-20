Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції військових (мапа боїв)



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Фото: штаб ООС

Втрат серед українських бійців немає

Станом на 18:00 понеділка, 20 січня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат з української сторони немає. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Так, два ворожі обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Мар’їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомлялось, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.