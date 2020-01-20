СБУ повідомила військовому про підозру в передачі ФСБ інформації про сили ООС



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Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали чооловіка поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідданих

Служба безпеки України повідомила військовому Збройних сил про підозру в передачі Федеральній службі безпеки Російської Федерації інформації про сили операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що житель Святогорська (Донецька область) після початку військової агресії Росії в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до незаконних збройних формувань самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Під час проходження «військової служби» у складі терористичних угруповань «100-ї окремої мотострілкової бригади (ОМСБр) Республіканської гвардії» і «1-й ОМСБр «Слов'янської бригади 1-го армійського корпусу народної міліції» терористичної організації ДНР він був завербований працівниками російських спецслужб.

На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території і вступив на військову службу до Збройних сил України за контрактом з метою виконання завдань ФСБ РФ щодо отримання розвідувальної інформації у військовій сфері.

Підозрюваний збирав дані, зокрема, про дислокацію військових частин Збройних сил, в тому числі в районі проведення операції Об'єднаних сил, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, персональні дані командирів.

Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали його поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідданих.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.