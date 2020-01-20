СБУ повідомила військовому про підозру в передачі ФСБ інформації про сили ООС
Правоохоронці затримали чооловіка поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідданих
Служба безпеки України повідомила військовому Збройних сил про підозру в передачі Федеральній службі безпеки Російської Федерації інформації про сили операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що житель Святогорська (Донецька область) після початку військової агресії Росії в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до незаконних збройних формувань самопроголошеної «Донецької народної республіки».
Під час проходження «військової служби» у складі терористичних угруповань «100-ї окремої мотострілкової бригади (ОМСБр) Республіканської гвардії» і «1-й ОМСБр «Слов'янської бригади 1-го армійського корпусу народної міліції» терористичної організації ДНР він був завербований працівниками російських спецслужб.
На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території і вступив на військову службу до Збройних сил України за контрактом з метою виконання завдань ФСБ РФ щодо отримання розвідувальної інформації у військовій сфері.
Підозрюваний збирав дані, зокрема, про дислокацію військових частин Збройних сил, в тому числі в районі проведення операції Об'єднаних сил, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, персональні дані командирів.
Правоохоронці затримали його поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідданих.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.