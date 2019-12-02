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    Новини

    На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші

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    На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші

    За даними штабу ООС, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли

    З початку доби порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано», - йдеться у вечірньому зведенні.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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