Загиблі напередодні військові були спецпризначенцями «Альфи»



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Про те, що загиблі 1 грудня на Донбасі військові були спецпризначенцями, повідомив колишній боєць «Альфи»

Загиблими 1 грудня при виконанні бойового завдання на Донбасі військовослужбовцями виявилися офіцери спецпідрозділу Служби безпеки України (СБУ) «Альфа», повідомив колишній боєць цього спецпідрозділу, «кіборг» Роман Костенко.

«Я добре знав Дениса і Дмитра, ми разом пройшли через багато випробувань і виконали чимало завдань», – написав у Facebook підполковник СБУ з позивним «Грім», який також є народним депутатом з фракції партії «Голос».

За словами Костенка, який зараз входить в спецкомісію Міноборони у «справі бронежилетів», загибель спецпризначенців СБУ – нагадування про те, що бійці «Альфи» – «це не маски-шоу на обшуках, це захисники батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною».

Як повідомляють волонтери та військові у соцмережах, загинули два офіцери спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України – Волочаєв Денис і Каплунов Дмитро.

Нагадаємо, диверсійно-розвідувальна група бойовиків на Донбасі намагалася проникнути в тил українських військ. Під час операції протидії був викликаний резерв, однак у момент виконання бойового завдання двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і загинули на місці.