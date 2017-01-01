На Донбасі загинув боєць «Правого сектору» з позивним «Казах»
- Сьогодні, 06:10
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Загинув доброволець у понеділок, 4 грудня
В бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор« з позивним «Казах».
Про це повідомляється на сторінці бійців у соцмережі.
«Він переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Став на захист нашої країни. «Казах« був самим старшим бійцем підрозділу. Прикладом для багатьох, мав величезний бойовий досвід. Пройшов довгий бойовий шлях в лавах Першої штурмової роти», – йдеться в повідомленні.
Загинув доброволець у понеділок, 4 грудня. Однак де саме і за яких обставин – не повідомляється.
«Я воюю за Україну, не для того, щоб померти! А для того, щоб потім щасливо жити», – наводяться слова «Казаха» на сторінці.
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