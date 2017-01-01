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    На Донбасі загинув боєць «Правого сектору» з позивним «Казах»

    Загинув доброволець у понеділок, 4 грудня
    В бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор« з позивним «Казах». Про це повідомляється на сторінці бійців у соцмережі. «Він переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Став на захист нашої країни. «Казах« був самим старшим бійцем підрозділу.
    • Сьогодні, 06:10
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    Загиблий боєць «Казах»

    Загинув доброволець у понеділок, 4 грудня

    В бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор« з позивним «Казах».

    Про це повідомляється на сторінці бійців у соцмережі.

    «Він переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Став на захист нашої країни. «Казах« був самим старшим бійцем підрозділу. Прикладом для багатьох, мав величезний бойовий досвід. Пройшов довгий бойовий шлях в лавах Першої штурмової роти», – йдеться в повідомленні.

    Загинув доброволець у понеділок, 4 грудня. Однак де саме і за яких обставин – не повідомляється.

    «Я воюю за Україну, не для того, щоб померти! А для того, щоб потім щасливо жити», – наводяться слова «Казаха» на сторінці.

    Нагадаємо, за позаминулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

    У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

    Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області. 

    ЗСУ Правий сектор
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