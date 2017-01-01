Доба в АТО: бойовики гатили з танків і мінометів, є загиблий та поранені бійці ЗСУ

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. На луганському напрямку із настанням темної пори доби, ворог



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Окупанти в зоні АТО

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

На луганському напрямку із настанням темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів. Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали позиції ЗСУ неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського.

На донецькому напрямку ввечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки. Тут окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину ворог вів вогонь із озброєння танка. Із мінометів калібру 82 мм противник обстрілював оборонців Верхньоторецького і Лебединського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – захисників Талаківки і Мар’їнки.

Загалом, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

«Трохи більше ніж у половині випадків наші військові придушували вогневу активність ворога зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями», - додають у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

Нагадаємо, у неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.