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    Бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію: працівники ховалися у бомбосховищі

    Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража
    У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі. Про це заявили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу». «Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які
    • Сьогодні, 01:19
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража

    У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

    Про це заявили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

    «Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які встановлено на вікна замість скла», - йдеться у повідомленні.

    Співробітники станції переховувалися у бомбосховищі.

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    Воронка від вибуху

    Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

    В ООН висловили занепокоєння, що посилення бойових дій біля інфраструктури водопостачання на Донбасі може призвести до витоку смертельного газу хлорину.

    Наприкінці листопада в ОБСЄ заявили, що позиції бойовиків розміщені небезпечно близько до Донецької фільтрувальної станції.

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