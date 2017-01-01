Бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію: працівники ховалися у бомбосховищі

Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража

У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі. Про це заявили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу». «Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які



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Донецька фільтрувальна станція

Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража

У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.

Про це заявили у комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Два боєприпаси потрапили на територію станції - один біля прохідної, другий - біля гаража. Осколками пошкоджені OSB-плити, які встановлено на вікна замість скла», - йдеться у повідомленні.

Співробітники станції переховувалися у бомбосховищі.

Воронка від вибуху

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

В ООН висловили занепокоєння, що посилення бойових дій біля інфраструктури водопостачання на Донбасі може призвести до витоку смертельного газу хлорину.

Наприкінці листопада в ОБСЄ заявили, що позиції бойовиків розміщені небезпечно близько до Донецької фільтрувальної станції.