Окупанти мінують місцевість поблизу Докучаєвська

Бойовики пояснюють мінування підготовкою ЗСУ до наступу

Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС». «З огляду на масштабність робіт,



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Бойовики мінують територію поблизу Докучаєвська

Бойовики пояснюють мінування підготовкою ЗСУ до наступу

Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».

«З огляду на масштабність робіт, провести приховане мінування не вдалося - дані дії отримали серйозний резонанс серед місцевих жителів», - зазначив Тимчук.

Бойовики пояснюють мінування підготовкою ЗСУ до наступу, нібито «до мікрорайону і до відвалів вже підтягнуті найманці НАТО».

Як повідомлялося, в окупованій російсько-терористичними військами Горлівці Донецької області поширюються чутки, що «місто здаватимуть» Збройним силам України.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.

У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.