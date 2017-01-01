Окупанти мінують місцевість поблизу Докучаєвська
- Сьогодні, 09:29
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Бойовики пояснюють мінування підготовкою ЗСУ до наступу
Російсько-окупаційні війська активно мінують місцевість на північний захід від Докучаєвська і в районі селища Ясне Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».
«З огляду на масштабність робіт, провести приховане мінування не вдалося - дані дії отримали серйозний резонанс серед місцевих жителів», - зазначив Тимчук.
Бойовики пояснюють мінування підготовкою ЗСУ до наступу, нібито «до мікрорайону і до відвалів вже підтягнуті найманці НАТО».
Як повідомлялося, в окупованій російсько-терористичними військами Горлівці Донецької області поширюються чутки, що «місто здаватимуть» Збройним силам України.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму та один український захисник загинув.
У неділю бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції сховалися у бомбосховищі.