На Донбасі загинув український воїн

Про загибель військового повідомили у оперативно-тактичному угрупованні «Схід»

Троє захисників України отримали поранення

Сьогодні в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення. Про це повідомляє командування ООС.

Окупаційні війська сьогодні обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу», – заявили у штабі.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Зараз на місці обстрілу працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Раніше штаб ООС повідомив про ворожі обстріли з мінометів біля Золотого-4.

Нагадаємо, минула доба на Донбасі також не обійшлася без втрат серед Об'єднаних сил. Вчора в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та один отримав поранення.

Додамо, що сьогодні – сьома річниця визволення Слов’янська та Краматорська.