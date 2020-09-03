У контактній групі пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків



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Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін

ЗМІ могли перекрутити зміст заяви Фокіна, заявили у в Тристоронній контактній групі

Скандал навколо заяв заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольда Фокіна про амністію бойовиків і особливий статус для всієї території Луганської та Донецької областей викликаний «непорозумінням».

Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Гармаша, Фокін в особистій розмові з ним уточнив, що амністія не повинна поширюватися на тих, «у кого руки в крові». Гармаш додав, що засоби масової інформації могли перекрутити зміст заяви Фокіна.

«Він просто показав мені текст інтерв'ю, яке він погодив. Там є великі відмінності від того, що ми всі бачили. Тобто там він говорить про амністію, але далі йде поправка, якої, по-моєму, в тексті інтерв'ю не було – «крім тих, у кого руки до ліктів в крові». Це дуже важливе уточнення», – зазначив член української делегації в ТКГ.

Як відомо, депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.