Не такий, як по телевізору? Кравчук шокував росіян на мінських переговорах

Представники переселенців підтверджують, на переговорах Кравчук був таким, як ніколи

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на останньому засіданні «довів до нападу» російського колегу Бориса Гризлова, у якого просто під час засідання сталась істерика.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник ОРДЛО на переговорах, журналіст Сергій Гармаш.

«Деякі питання прояснилися і щодо загальної політики делегації. Причому не на словах, а на ділі. Сьогодні Кравчук досить жорстко відповів Гризлову і на його тиради з оцінками Верховної Ради України, і на спробу закрити рот нам, переселенцям з ОРДЛО. Виявляється, він вміє бути не тільки дипломатичним, але і принциповим», - розповів Гармаш.

Про те, що на засіданні ТКГ 2 вересня Кравчук «довів до нападу» російського колегу Бориса Гризлова підтверджує й представник Донецької області в ТКГ Денис Казанський у себе в Facebook.

«Леоніда Кравчука сьогодні було прямо не впізнати - повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Гризловим він спілкувався досить жорстко і в результаті довів російського представника до припадку. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані - той від злості навіть від відеозв'язку відключався», - розповів Казанський.

За словами Гармаша, Кравчук вирішив, що раз представники ОРДЛО з російської сторони беруть участь в засіданні ТКГ по всіх підгрупах, то й українській делегації не потрібно обмежуватися тільки політичною підгрупою.

«Істерика з того боку почалася ще на гуманітарці, де вони заблокували обмін полоненими , мотивуючи це необхідністю скасування відомої постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Ден Казанський взяв слово і почав говорити, що ця постанова не має ніякого відношення до обміну і не можна грати в політику, коли мова йде про людей, що сидять в тюрмах у тому числі, і про їхніх людей. Ніканорова і Дейнего почали тупо кричати, останній навіть відключив відеозв'язок. До цього Ніканорова була завжди стриманою...», - зазначив Гармаш. Як уточнює Казанський, російська сторона і їхні представники «більш-менш адекватно спілкувалися» тільки в підгрупі з безпеки, а ось діяльність гуманітарної та політичної підгруп була заблокована.

За словами Казанського, представники України намагалися взивати до гуманності колег, але росіяни почали шантажувати їх обміном полонених і відмовилися погоджувати списки. Потім голова російської делегації Борис Гризлов влаштував істерику, коли Гармаш попросив слова на звіті політичної підгрупи.

«Гризлов раптом почав перебивати і обурюватися, що в ТКГ повинні брати участь тільки керівники делегацій, а не експерти. Тоді я запитав, членами якої делегації є ті представники ОРДЛО, і нагадав, що вони всього лише запрошені російською стороною, а самі по собі ОРДЛО - не сторона Тристоронньої контактної групи. Також мене обурив той факт, що Гризлов кілька разів заявляв ніби Росія - не сторона конфлікту, а посередник. Я сказав, що не пам'ятаю, щоб Україна давала Росії згоду на посередництво в конфлікті між Україною і Росією. Не впевнений, чи чи чув він це, тому що ми говорили практично одночасно, а потім Москва вимкнула відеозв'язок...», - розповів Гармаш.

Також він зазначив, що Кравчук все-таки наполіг, щоб йому, всупереч крикам Гризлова, все-таки дали можливість говорити. І вказав, що Україна сама буде вирішувати, кого їй включати в свою делегацію, і що у нас всі члени делегації рівні.

«Загалом, я навіть не думав, що завжди такий спокійний і віддалено-холодний Гризлов, може так істерити. Це ще предмет для аналізу - чому вони так збудилися на нас... Ну, а якщо про офіційні підсумки, то гуманітарні та політичні питання заблоковані вимогою РФ скасувати пункт постанови ВР в якому міститься заборона на проведення виборів в ОРДЛО поки не буде контролю України над кордоном. Зате домовилися про 19 ділянок розмінування і відкритті вже в листопаді двох КПВВ в Луганській області. Наступна зустріч ТКГ 16 вересня», - додав Гармаш.

Напередодні Казанський також повідомив, що окупанти відмовляються узгоджувати списки на обмін.

До слова, раніше у контактній групі пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків.

Як відомо, депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.