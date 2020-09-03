Окупанти на Донбасі від початку доби дотримуються «тиші»



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Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко

Окупанти на Донбасі з початку доби 3 вересня дотримували перемир’я і не обстрілювали українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

«Паралельно підрозділи Об'єднаних сил продовжують локалізувати масштабні пожежі на території Луганської і Донецької областей. Основне завдання - мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення», - наголошують у пресцентрі ООС.

До гасіння пожежі залучена необхідна кількість особового складу ООС і військової техніки.

Як повідомлялося, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко.

«Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна», - йдеться в повідомленні.

3 вересня, у Луганській області рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.