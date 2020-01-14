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    На Донбасі згоріла база військових парамедиків «Ангели Тайри»

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    На Донбасі згоріла база військових парамедиків «Ангели Тайри»
    Фото: Юлія Поєвська / facebook.com

    Причиною пожежі імовірно стала несправна проводка

    На Донбасі згоріла база парамедиків, які надають допомогу українським військовим на передовій в районі Широкиного. Один волонтер постраждав. Про це повідомила у Facebook командир підрозділу «Ангели Тайри» Юлія «Тайра» Паєвська.

    «База «Ангелів Тайри» згоріла цієї ночі. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання, частково особисті речі. Один із волонтерів отримав незначні опіки. Машини цілі», - написала Паєвська.

    Причиною пожежі імовірно стала несправна проводка.

    Ті, хто хоче допомогти медикам відновити базу, можуть відправити гроші на банківські картки, зазначені в профілі Паєвської.

    Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків. Обстріли відбулися в районі Березового Донецької області і дачного масиву цього населеного пункту. Бойовики застосували великокаліберні кулемети із трасуючими та бронебійно-запалювальними боєприпасами.

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