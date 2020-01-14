Доба на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

13 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл по нашим позиціям поруч з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

П’ять обстрілів було зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим — зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм — 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів;

поблизу з Новотошківським — з мінометів калібру 120 мм та 82мм — по 3 міни;

неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.