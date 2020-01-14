П'яті роковини теракту під Волновахою: до суду направили обвинувальний акт щодо підозрюваного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ять років тому бойовики «ДНР» здійснили масове вбивство на блок-посту під Волновахою

Розслідування проти другого підозрюваного — російського полковника — призупинено, бо той перебуває у розшуку

У п’яту річницю теракту під Волновахою, де внаслідок обстрілу блокпосту загинули 12 цивільних, прокуратура повідомила, що направила обвинувальний акт до суду щодо громадянина України. Розслідування проти другого підозрюваного — російського полковника — призупинено, бо той перебуває у розшуку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинувальний акт щодо громадянина України направили до суду для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду — тобто заочно.

Розслідування проти громадянина РФ призупинене через його розшук — суд надав дозвіл на його затримання та доставку до суду.

«За версією слідства, терористичний акт вчинили бойовики так званого «реактивного дивізіону «Ангели аду» 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР» під керівництвом «командира-куратора» 5-ої окремої мотострілецької бригади 1 АК «ДНР» полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави», — йдеться у повідомленні.

13 січня 2015 року бойовики обстріляли український блокпост під Волновахою, внаслідок чого загинули 12 пасажирів рейсового автобусу, а поранення дістали 16 цивільних та двоє силовиків.

Як встановила Служба безпеки України, за обстріл відповідальний головний військовий комісар Пензенської області Росії, полковник Анатолій Синельников. Другим відповідальним за обстріл СБУ назвала громадянина України Шпакова Ю. М., бойовика так званої «ДНР».