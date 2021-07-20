Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових

РФ перекидає військових під приводом ліквідації повені

Росія скористалася потужними паводками, щоб перекинути в окупований Крим додаткові військові підрозділи. Під виглядом ліквідації наслідків негоди до Криму відправили 21 тисячу російських військових. Про це повідомили омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що за отриманою нею інформацією, у місті Феодосія країна-окупант розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців. Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

«До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта», – нагадала Денісова.

Вона підкреслила, що стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права й 6 липня 2021 року міжнародна спільнота засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову постанову Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Тим часом сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму. Там він відпочивав із своєю дівчиною, з якою там же й встиг розлучитися.

Також нагадаємо, що Москва хоче дозволити брати участь в голосуванні власникам своїх паспортів в ОРДЛО. Жителі окупованих районів України зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ онлайн.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.