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    Сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму (фото)

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    Український шоумен Олександр Еллерт каже, що&nbsp;&laquo;Крим наш!&raquo; - Сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму (фото)
    Український шоумен Олександр Еллерт каже, що «Крим наш!»
    Фото: instagram.com/ellert_a

    В окупованому Криму артист встиг розлучитися із своєю дівчиною

    Переможець реаліті-шоу «Холостячка», сценарист «Кварталу 95» і комік Олександр Еллерт разом із колишньою дівчиною, акторкою Ксенією Мішиною відпочивав в окупованому Криму. Напередодні дівчина заявила про розрив стосунків і Еллерт повертається сам до Києва.

    Він зробив фото на тлі кримських гір. Відповідна публікація з'явилася на сторінці чоловіка в Instagram.

    Олександр Еллерт відвідав окупований Крим
    Олександр Еллерт відвідав окупований Крим

    «To be continued ...» – говорилося в підписі до знімка.

    Сценарист студії «Квартал 95» повідомив, що вже відправив додому своїх батьків, а згодом і сам вирушив до столиці на своєму автомобілі.

    Він розповів, що побував на горі Ай-Петрі, а також відвідав оглядовий майданчик біля моря. Окрім того, гуморист каже, що встигнув помедитувати з виглядом на гори та море.

    Деякі українці обурені, що Еллерт поїхав на територію окупованого Криму, на що він відповів: «Я розумію, у декого лють і обурення, але. Під моїми постами ми нікого не ображаємо. Дякую всім. Я відправив батьків, я вирушаю сам. У мене попереду 900 км неймовірної подорожі. Тому всім гарного дня. Крим наш!».

    Теги: Крим окупанти відпочинок окуповані території артист Квартал 95
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    Сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму (фото)