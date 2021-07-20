Сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму (фото)

В окупованому Криму артист встиг розлучитися із своєю дівчиною

Переможець реаліті-шоу «Холостячка», сценарист «Кварталу 95» і комік Олександр Еллерт разом із колишньою дівчиною, акторкою Ксенією Мішиною відпочивав в окупованому Криму. Напередодні дівчина заявила про розрив стосунків і Еллерт повертається сам до Києва.

Він зробив фото на тлі кримських гір. Відповідна публікація з'явилася на сторінці чоловіка в Instagram.

Олександр Еллерт відвідав окупований Крим

«To be continued ...» – говорилося в підписі до знімка.

Сценарист студії «Квартал 95» повідомив, що вже відправив додому своїх батьків, а згодом і сам вирушив до столиці на своєму автомобілі.

Він розповів, що побував на горі Ай-Петрі, а також відвідав оглядовий майданчик біля моря. Окрім того, гуморист каже, що встигнув помедитувати з виглядом на гори та море.

Деякі українці обурені, що Еллерт поїхав на територію окупованого Криму, на що він відповів: «Я розумію, у декого лють і обурення, але. Під моїми постами ми нікого не ображаємо. Дякую всім. Я відправив батьків, я вирушаю сам. У мене попереду 900 км неймовірної подорожі. Тому всім гарного дня. Крим наш!».