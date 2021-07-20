Вибори по-російськи: РФ хоче, щоб українці з окупованого Донбасу голосували онлайн

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року

У травні Росія прискорила масову видачу своїх паспортів на окупованих територіях Донбасу

Москва хоче дозволити брати участь в голосуванні власникам своїх паспортів в ОРДЛО. Жителі окупованих районів України зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ онлайн.

Згідно з постановою російського Центрвиборчкому, взяти участь в голосуванні зможе «громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента від 24 квітня 2019 року».

Щоб взяти участь в голосуванні, власники російських паспортів мають бути користувачами єдиного порталу держпослуг РФ з підтвердженим обліковим записом. Відповідну постанову планують ухвалити сьогодні.

«Ми вирішили подивитися, чи не можна створити і для цих громадян Росії, які теж мають право голосу, можливість проголосувати в будь-якій точці (за межами РФ). І, мені здається, ми в цьому напрямку доволі сильно просунемося», – цитує «ТАСС» заступника голови ЦВК Росії Ніколая Булаєва.

Згідно з постановою Центрвиборчкому, реєстрація на території РФ для голосування не потрібна. Лише паспорт громадянина РФ, отриманий у спрощеному режимі відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року. Такі виборці повинні будуть скористатися порталом держпослуг Росії.

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, у травні Росія прискорила масову видачу своїх паспортів на окупованих територіях Донбасу. До кінця 2021 року Кремль загалом хотів збільшити їхню кількість там до мільйона.

Минулого тижня депутати путінської «Єдиної Росії» приїхали на окупований Донбас для агітації.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

На початку червня СБУ викрила масштабну схему підробки документів для бойовиків.