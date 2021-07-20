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    Новини з фронту: на Донбасі активізувалися російські снайпери

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    Російські снайпери і диверсійні групи активізуються на Донбасі&nbsp; - Новини з фронту: на Донбасі активізувалися російські снайпери
    Російські снайпери і диверсійні групи активізуються на Донбасі 
    Фото: topwar.ru

    Окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій

    На передових позиціях у зоні проведення Операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування збільшили присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ. Крім того, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    За інформацією відомства, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів були проведені:

    • збори з корегувальниками артилерійського вогню;
    • навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;
    • навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.

    Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

    Також на передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які «нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ».

    Нагадаємо, що Москва хоче дозволити брати участь в голосуванні власникам своїх паспортів в ОРДЛО. Жителі окупованих районів України зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ онлайн.

    Минулого тижня депутати путінської «Єдиної Росії» приїхали на окупований Донбас для агітації.

    Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

    Теги: розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Донецьк окуповані території Луганськ снайпер Операція Об’єднаних сил
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    Новини з фронту: на Донбасі активізувалися російські снайпери