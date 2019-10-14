Путін заявив, що Росія створила зброю, «якої поки що у світі ні в кого немає»
Президент РФ Володимир Путін
Ми будемо працювати над ударними комплексами - глава Кремля
Росія багаторазово удосконалила балістичні ракети, зазначив глава Кремля.
Росія створила унікальну зброю, заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia.
За словами Путіна, Росія, балістичні ракети «удосконалила багато разів, ще й створила іншу зброю, якої поки що у світі ні в кого немає».
«Ми будемо працювати над такими ударними комплексами, які, безумовно, подолають будь-яку систему (протиракетної оборони – ред.)», – заявив глава Кремля.
Путін вважає «очевидним», що Росія це зробить.
Нагадаємо, у Києві відбулася міжнародна виставка «Зброя та безпека – 2019».