Путін заявив, що Росія створила зброю, «якої поки що у світі ні в кого немає»



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Президент РФ Володимир Путін

Ми будемо працювати над ударними комплексами - глава Кремля

Росія багаторазово удосконалила балістичні ракети, зазначив глава Кремля.

Росія створила унікальну зброю, заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia.

За словами Путіна, Росія, балістичні ракети «удосконалила багато разів, ще й створила іншу зброю, якої поки що у світі ні в кого немає».

«Ми будемо працювати над такими ударними комплексами, які, безумовно, подолають будь-яку систему (протиракетної оборони – ред.)», – заявив глава Кремля.

Путін вважає «очевидним», що Росія це зробить.

Нагадаємо, у Києві відбулася міжнародна виставка «Зброя та безпека – 2019».