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    У світі

    Путін заявив, що Росія створила зброю, «якої поки що у світі ні в кого немає»

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    Президент РФ Володимир Путін - Путін заявив, що Росія створила зброю, «якої поки що у світі ні в кого немає»
    Президент РФ Володимир Путін

    Ми будемо працювати над ударними комплексами - глава Кремля

    Росія багаторазово удосконалила балістичні ракети, зазначив глава Кремля.

    Росія створила унікальну зброю, заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia.

    За словами Путіна, Росія, балістичні ракети «удосконалила багато разів, ще й створила іншу зброю, якої поки що у світі ні в кого немає».

    «Ми будемо працювати над такими ударними комплексами, які, безумовно, подолають будь-яку систему (протиракетної оборони – ред.)», – заявив глава Кремля.

    Путін вважає «очевидним», що Росія це зробить.

    Нагадаємо, у Києві відбулася міжнародна виставка «Зброя та безпека – 2019».

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