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    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)

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    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    Фото: Міноборони

    За легендою навчань ворог спочатку захопив один із опорних пунктів

    Упродовж двох днів на полігоні неподалік Маріуполя проходили масштабні навчання з бойовою стрільбою загальновійськового резерву Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань продемонстрували відмінну взаємодію по вогневому ураженню противника, застосуванню авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, за легендою навчань, противник почав активні наступальні дії і захопив один із взводних опорних пунктів у смузі оборони бригади.

    Після проведення вдалої контрбатарейної боротьби з ворожою артилерією ланка вертольотів армійської авіації разом з підрозділами артилерії завдала вогневого ураження його резервів і зупинила противника.

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    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)
    На Донеччині відбулись масштабні військові навчання (фото, відео)

    У разі загострення ситуації, Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога, запевнили в Міноборони.

    Раніше у Балтійському морі стартували військові навчання 19 країн НАТОЗазначається, що у навчаннях візьмуть участь 3000 осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Навчання триватимуть з 7 по 16 червня

    НАТО Міноборони Донеччина військові навчання військові навчання
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