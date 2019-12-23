На Донеччині загинув механік-водій 93-ї бригади «Холодний Яр» (фото)



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Герман Соловйов уЗбройні Сили прийшов у вересні 2018-го. До холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину – воював у Верхньоторецькому Фото: facebook.com / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Герман Соловйов помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції

Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр – солдата Германа Соловйова 90-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції. Про це йдеться у повідомленні на сторінці 93-ї ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

«Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк». Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали – зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата», - кажуть про бійця побратими.

Герман Соловйов родом із Кам’янського, жив у Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. До холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину – воював у Верхньоторецькому.

У нього залишилася мама.

Як повідомлялось, 22 грудня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

З початку цієї доби, 23 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.