На Донбасі бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений



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Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

20 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;

поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кам'янки – з гранатометів різних систем;

поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

Вчора, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

З початку цієї доби, 21 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.