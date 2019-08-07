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    На Філіппінах оголосили епідемію денге

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    Вірусну інфекцію лихоманки денге розносять тигрові комарі, які живуть переважно у тропічній зоні - На Філіппінах оголосили епідемію денге
    Вірусну інфекцію лихоманки денге розносять тигрові комарі, які живуть переважно у тропічній зоні

    Від початку року на Філіппінах померли понад 600 осіб від денге

    На Філіппінах оголосили національну епідемію - з початку року від вірусу денге померли 622 особи.

    Про це повідомляє CNN.

    «На Філіппінах була оголошена національна епідемія денге», - йдеться у повідомленні.

    Причиною такого рішення став різкий стрибок смертності внаслідок хвороби: з початку року в країні померли 622 людини, більше двох сотень з них померли за останній місяць.

    Епідемія оголошена в семи з 17 регіонів країни: Калабарзон, Мімаропа, Бікол, Західні Віса, Східні Віса, півострів Замбоанга і Північний Мінданао.

    Згідно з даними МОЗ Філіппін, в період з січня по 20 липня було зареєстровано понад 146 000 випадків захворювання, що на 98% більше, ніж за той же період минулого року.

    При цьому влада країни оголосила про попередження національної лихоманки денге тільки в минулому місяці - після повідомлення про більш ніж 450 смертельних випадків.

    Як зазначає видання, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з мільйонів людей, інфікованих щорічно у всьому світі, приблизно у 500 000 розвиваються важкі симптоми, що вимагають госпіталізації, і ще близько 12 500 осіб вмирають.

    Денге - вірусне захворювання, яке викликає грипоподібні симптоми, серед яких головний біль, біль в м'язах і суглобах, лихоманку і висипання на тілі.

     

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