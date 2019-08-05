Кір знову атакує Україну: за тиждень захворіли 287 людей



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Кількість випадків захворювання на кір знову зростає

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 27 липня по 2 серпня на кір захворіли 287 осіб. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 31-го тижня 2019 на кір захворіли 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року. МОЗ України закликає не зволікати і звертатися до лікаря», - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з 27 липня по 2 серпня більше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих та 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих та 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих та 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 серпня 2019) на кір захворіли 56 861 чоловік - 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

До слова, останнім часом кір почав «розповзатися» й по штатах США.

Ще у січні Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) видав офіційну рекомендацію американським громадянам бути обережними під час подорожей в Україну у зв'язку зі спалахом кору.

У квітні цього року стало відомо, що у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору. Експерти підозрюють, що до Сполучених Штатів кір потрапив з України. З високою вірогідністю, хворобу перенесли ультра ортодоксальні євреї, які щороку масово відвідують Умань на Черкащині аби побувати на могилі засновника брацлавського хасидизму.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 14 травня закликало своїх громадян утримуватися від поїздок в країни, де висока ймовірність зараження кором, зокрема, в Україні і Грузії.

Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році.