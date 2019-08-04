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    У світі

    Біля Філіппін перекинулися три пороми, щонайменше 25 людей загинули

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    55 пасажирів та членів екіпажу вдалося врятувати. - Біля Філіппін перекинулися три пороми, щонайменше 25 людей загинули
    55 пасажирів та членів екіпажу вдалося врятувати.

    Аварія сталася внаслідок складних погодних умов — мусону та шторму

    Біля узбережжя Філіппін внаслідок аварії трьох поромів щонайменше 25 людей загинули, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Згідно з інформацією, 55 пасажирів та членів екіпажу вдалося врятувати.

    Загиблі були пасажирами двох поромів, які перекинулися в суботу, 3 серпня. На третьому поромі пасажирів не було, а четверо членів екіпажу вижили.

    Аварія сталася внаслідок складних погодних умов — мусону та шторму.

    Нагадаємо, наприкінці липня на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4 і 5,9 балів, внаслідок якого загинули 8 людей.

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