Біля Філіппін перекинулися три пороми, щонайменше 25 людей загинули



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55 пасажирів та членів екіпажу вдалося врятувати.

Аварія сталася внаслідок складних погодних умов — мусону та шторму

Біля узбережжя Філіппін внаслідок аварії трьох поромів щонайменше 25 людей загинули, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Згідно з інформацією, 55 пасажирів та членів екіпажу вдалося врятувати.

Загиблі були пасажирами двох поромів, які перекинулися в суботу, 3 серпня. На третьому поромі пасажирів не було, а четверо членів екіпажу вижили.

Аварія сталася внаслідок складних погодних умов — мусону та шторму.

Нагадаємо, наприкінці липня на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,4 і 5,9 балів, внаслідок якого загинули 8 людей.