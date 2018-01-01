На Франківщині будівельний кран впав на вантажівку: двоє загиблих

Кран не встояв під сильним поривом вітру

Сьогодні вранці, у селі Хриплин, яке розташоване на території Івано-Франківська, стався нещасний випадок на будівельному майданчику, під час якого загинуло двоє людей. [READ_MORE] Як повідомили у патрульній поліції Івано-Франківська, на будівельному майданчику, що знаходиться на вул. Елеваторній, 16, баштовий кран від пориву вітру впав на



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Кран не встояв під сильним поривом вітру

Сьогодні вранці, у селі Хриплин, яке розташоване на території Івано-Франківська, стався нещасний випадок на будівельному майданчику, під час якого загинуло двоє людей.

Як повідомили у патрульній поліції Івано-Франківська, на будівельному майданчику, що знаходиться на вул. Елеваторній, 16, баштовий кран від пориву вітру впав на вантажний автомобіль ЗІЛ.

Внаслідок падіння крану загинули два чоловіка, які знаходились у кабіні вантажівки. Наразі представники ДСНС дістали тіла загиблих із автомобіля.

На місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції, яка з’ясовує всі обставини нещасного випадку.