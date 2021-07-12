На Гаїті затримали одного з можливих організаторів убивства президента

Підозрюваний є гаїтянином за походженням

Підозрюваний – доктор Крістіан Еммануель Санон

На Гаїті в неділю, 11 липня, заарештували ключового підозрюваного в організації вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

За це правоохоронці затримали доктора Крістіана Еммануеля Санона. Підозрюваний є гаїтянином за походженням, однак живе у штаті Флорида. Про це повідомляє Constant Haiti.

За даними слідства, саме він домовився про скоєння злочину із приватною охоронною фірмою CTU SECURITY, яка базується в Маямі.

Загалом поліція заарештувала у цій справі трьох гаїтян.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Повідомлялося, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

Розглядалася версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців.

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