Зловили підозрюваних у вбивстві президента Гаїті. Чотирьох із них вбили при затриманні
Імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза допитують
Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.
Про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус у twitter.
Чотирьох найманців вбили під час затримання, двох заарештували. Їх доправили на допит.
Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.
Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.
Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.
Є версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців. Нібито четверо громадян Колумбії та троє – Венесуели після нападу втекли до Домініканської Республіки.
Нападники могли бути в змові з начальником поліції, який працює в управлінні безпеки президента.