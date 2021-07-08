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    Зловили підозрюваних у вбивстві президента Гаїті. Чотирьох із них вбили при затриманні

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    Нападники могли бути в змові з начальником поліції - Зловили підозрюваних у вбивстві президента Гаїті. Чотирьох із них вбили при затриманні
    Нападники могли бути в змові з начальником поліції

    Імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза допитують

    Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

    Про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус у twitter.

    Чотирьох найманців вбили під час затримання, двох заарештували. Їх доправили на допит.

    Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

    Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

    Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

    Є версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців. Нібито четверо громадян Колумбії та троє – Венесуели після нападу втекли до Домініканської Республіки.

    Нападники могли бути в змові з начальником поліції, який працює в управлінні безпеки президента.

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    Теги: міністр аеропорт воєнний стан Гаїті дружина перша леді
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    Зловили підозрюваних у вбивстві президента Гаїті. Чотирьох із них вбили при затриманні