Вбивство президента Гаїті: сенат країни призначив тимчасового очільника

Нині країною керує виконувач обов’язків прем’єр-міністра

Сенат Гаїті призначив свого спікера Жозефа Ламбера тимчасовим президентом країни замість убитого Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє портал juno7.

Зазначається, що Ламбер складе присягу в парламенті. У документі наголошується, що Ламбер буде виконувати функції глави держави аж до вступу на посаду обраного президента 7 лютого 2022 року.

Нині країною керує виконувач обов’язків прем’єр-міністра Клод Жозеф.

Він оголосив у країні воєнний стан, що має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема головою держави, з санкції відповідного державного органу для його виконання.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента.

Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

Згодом повідомили, що затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.