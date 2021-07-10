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    Вбивство президента Гаїті: сенат країни призначив тимчасового очільника

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    Сенат Гаїті проголосив свого спікера Жозефа Ламбера тимчасовим президентом республіки - Вбивство президента Гаїті: сенат країни призначив тимчасового очільника

    Сенат Гаїті проголосив свого спікера Жозефа Ламбера тимчасовим президентом республіки

    Фото з відкритих джерел

    Нині країною керує виконувач обов’язків прем’єр-міністра

    Сенат Гаїті призначив свого спікера Жозефа Ламбера тимчасовим президентом країни замість убитого Жовенеля Моїза.

    Про це повідомляє портал juno7.

    Зазначається, що Ламбер складе присягу в парламенті. У документі наголошується, що Ламбер буде виконувати функції глави держави аж до вступу на посаду обраного президента 7 лютого 2022 року.

    Нині країною керує виконувач обов’язків прем’єр-міністра Клод Жозеф.

    Він оголосив у країні воєнний стан, що має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема головою держави, з санкції відповідного державного органу для його виконання.

    Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

    Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента.

    Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

    Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

    Згодом повідомили, що затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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    Теги: вбивство воєнний стан Гаїті
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    Вбивство президента Гаїті: сенат країни призначив тимчасового очільника