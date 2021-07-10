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    Гаїті просить США надати військову допомогу, ті відповіли

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    У США відреагували на прохання ввести війська на Гаїті - Гаїті просить США надати військову допомогу, ті відповіли
    У США відреагували на прохання ввести війська на Гаїті

    Військові США не мають наміру втручатися в урядову кризу на Гаїті

    Гаїтянські чиновники попросили Сполучені Штати Америки ввести війська в їхню країну. Мовляв, після смерті президента на претендентів на вдалу багато, а порядку – мало.

    Водночас у США відповіли, що зараз не мають наміру надавати військову допомогу Гаїті. Про це інформує New York Times.

    Влада Гаїті дійсно запросила в уряду Сполучених Штатів допомогу у сфері безпеки, а також з розслідуванням обставин вбивства президента республіки Жовенеля Моїза.

    «І ми залишаємося в регулярному контакті з посадовими особами Гаїті, щоб обговорювати, яким чином Сполучені Штати можуть посприяти», – повідомили у Держдепартаменті.

    Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

    Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента.

    Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

    Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

    Згодом повідомили, що затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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    Теги: США військові аеропорт воєнний стан Гаїті дружина влада перша леді
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    Гаїті просить США надати військову допомогу, ті відповіли