На Галапагосах знайшли черепаху, яку понад 100 років вважали вимерлою



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Фото: @SaveGalapagos

Вчені припустили, що ця черепаха не єдина на острові зі свого виду Chelonoidis phantasticus, оскільки команда помітила сліди й інших рептилій

На Галапагоських островах, що у Тихому океані, знайшли гігантську черепаху виду Chelonoidis phantasticus. Востаннє цей вид бачили живим ще у 1906 році. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на CNN.

«Тварину, що належить до виду гігантських черепах, який вважали вимерлим понад 100 років, було виявлено на острові Галапагос Фернандіна», − повідомляє уряд Еквадору.

Вчені припустили, що ця черепаха не єдина на острові зі свого виду Chelonoidis phantasticus, оскільки команда помітила сліди й інших рептилій.

Знайдену тварину перевезли до центру з розведення слонових черепах на острові Санта-Крус.

Фото: @SaveGalapagos

Гігантська черепаха є однією з 14 гігантських видів черепах родом з Галапагоських островів, більшість з яких перебувають під загрозою зникнення.

Фото: @SaveGalapagos

Протягом останніх двох століть на черепах активно полювали як заради їжі, так і заради олії, яку з них виробляли.