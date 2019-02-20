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    В Одеському зоопарку у зелених мавп народилося дитинча

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    В Одеському зоопарку у зелених мавп народилося дитинча

    Тварини почувають себе добре

    Нове поповнення в Одеському зоопарку - батьками стали пара зелених мавп.

    Мама і малюк (хлопчик) відчувають себе добре і залишаються в загальному вольєрі.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Одеський зоопарк презентував книгу загадок про птахів з дитячими ілюстраціями. А саме, відбулася презентація 17 ілюстрацій юних художників-переможців творчого конкурсу прикрасили книгу віршів-загадок «Здрастуй, птах пелікан».

    Джерело: Думская

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