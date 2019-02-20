В Одеському зоопарку у зелених мавп народилося дитинча
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Тварини почувають себе добре
Нове поповнення в Одеському зоопарку - батьками стали пара зелених мавп.
Мама і малюк (хлопчик) відчувають себе добре і залишаються в загальному вольєрі.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Одеський зоопарк презентував книгу загадок про птахів з дитячими ілюстраціями. А саме, відбулася презентація 17 ілюстрацій юних художників-переможців творчого конкурсу прикрасили книгу віршів-загадок «Здрастуй, птах пелікан».
Джерело: Думская