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    На Одещині від вибуху гранати загинув чоловік

    • Розсилка
    На Одещині від вибуху гранати загинув чоловік

    У будинку виявили арсенал зброї

    В Одеській області 16 березня в результаті вибуху гранати загинув чоловік, його брат травмований.

    Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

    Подія сталася близько 10 ранку.

    Постраждалі - двоє братів. 31-річний чоловік загинув, 28-річному надали медичну допомогу.

    «За словами пораненого, вибух стався, коли брат «грався» з гранатою. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Під час огляду вилучено осколки гранати, що вибухнула. Крім того, в домоволодінні виявлено неушкоджену гранату РГД-5, а також снаряди і тротил», - повідомили в поліції.

    За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

    Як повідомлялося, столичними правоохоронцями затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.

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