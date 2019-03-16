На Одещині від вибуху гранати загинув чоловік



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У будинку виявили арсенал зброї

В Одеській області 16 березня в результаті вибуху гранати загинув чоловік, його брат травмований.

Про це повідомила Нацполіція Одеської області.

Подія сталася близько 10 ранку.

Постраждалі - двоє братів. 31-річний чоловік загинув, 28-річному надали медичну допомогу.

«За словами пораненого, вибух стався, коли брат «грався» з гранатою. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Під час огляду вилучено осколки гранати, що вибухнула. Крім того, в домоволодінні виявлено неушкоджену гранату РГД-5, а також снаряди і тротил», - повідомили в поліції.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, столичними правоохоронцями затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.