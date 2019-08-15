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    На Харківщині готують 450 поліцейських для деокупації Донбасу

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    На Харківщині готують 450 поліцейських для деокупації Донбасу

    Правоохоронці проходять комплексні тренування з тактичної та психологічної підготовки

    На Харківщині за участю радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка і представників обласного главку поліції відбулося обговорення стану підготовчої роботи до деокупації Донбасу.

    Про це інформує пресслужба МВС.

    «Харківські поліцейські доповіли про стан виконання планів МВС, Національної поліції та ГУНП в Харківській області щодо відновлення публічної безпеки та громадського порядку у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомив начальник харківської поліції Валерій Сокуренко, наразі сформовано резерв з 450 досвідчених працівників різних служб та підрозділів ГУНП в Харківській області, які навчаються за спеціально розробленою програмою.

    «Співробітники проходять комплексні тренування з тактичної та психологічної підготовки спільно з колегами з Донецької та Луганської областей, беруть участь у семінарах з вивчення вибухонебезпечних ситуацій», - зазначив Сокуренко.

    Головна мета заходів – забезпечення надійного захисту прав та свобод населення тимчасово окупованих територій.

    У свою чергу Варченко підкреслив, що звільнення окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим залишається пріоритетним завданням нашої правоохоронної системи.

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    МВС Донбас Харківщина поліція
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