На Харківщині готують 450 поліцейських для деокупації Донбасу
Правоохоронці проходять комплексні тренування з тактичної та психологічної підготовки
На Харківщині за участю радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка і представників обласного главку поліції відбулося обговорення стану підготовчої роботи до деокупації Донбасу.
Про це інформує пресслужба МВС.
«Харківські поліцейські доповіли про стан виконання планів МВС, Національної поліції та ГУНП в Харківській області щодо відновлення публічної безпеки та громадського порядку у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.
Як повідомив начальник харківської поліції Валерій Сокуренко, наразі сформовано резерв з 450 досвідчених працівників різних служб та підрозділів ГУНП в Харківській області, які навчаються за спеціально розробленою програмою.
«Співробітники проходять комплексні тренування з тактичної та психологічної підготовки спільно з колегами з Донецької та Луганської областей, беруть участь у семінарах з вивчення вибухонебезпечних ситуацій», - зазначив Сокуренко.
Головна мета заходів – забезпечення надійного захисту прав та свобод населення тимчасово окупованих територій.
У свою чергу Варченко підкреслив, що звільнення окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим залишається пріоритетним завданням нашої правоохоронної системи.