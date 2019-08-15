На Луганщині внаслідок обстрілу терористів загинув український захисник



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Ворог відкрив прицільний вогонь по захисниках населеного пункту Хутір Вільний

На Луганщині в результаті обстрілу терористів в ніч на 15 серпня загинув український військовий.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

«З 23:30 з напрямку від Золотого-5 ворог відкрив прицільний вогонь по наших оборонцях населеного пункту Хутір Вільний. Застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, російські окупанти вбили українського воїна», - заявили в Міноборони.

Повідомляється, що внаслідок цього обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, боєць, 1980 року народження.

В Міноборони висловили співчуття рідним та близьким військовослужбовця, а також його бойовим побратимам.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.