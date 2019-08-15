  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині внаслідок обстрілу терористів загинув український захисник

    • Розсилка
    На Луганщині внаслідок обстрілу терористів загинув український захисник

    Ворог відкрив прицільний вогонь по захисниках населеного пункту Хутір Вільний

    На Луганщині в результаті обстрілу терористів в ніч на 15 серпня загинув український військовий.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    «З 23:30 з напрямку від Золотого-5 ворог відкрив прицільний вогонь по наших оборонцях населеного пункту Хутір Вільний. Застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, російські окупанти вбили українського воїна», - заявили в Міноборони.

    Повідомляється, що внаслідок цього обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, боєць, 1980 року народження.

    В Міноборони висловили співчуття рідним та близьким військовослужбовця, а також його бойовим побратимам.

    Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

     Читайте також: Роман Безсмертний: Я кілька разів заперечив Зеленському: «Пане президенте, я не довіряю росіянам»
    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Луганщина Міноборони військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ