Безсмертний: Члени переговорної групи від України у Мінську не мають навіть дипломатичних паспортів



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А ти ідеш на переговори і тобі якусь важливу цифру не можуть назвати, бо ти ніхто, - Роман Безсмертний

«Членів Тристоронньої контактної групи навіть затримували на кордоні»

Політик і дипломат Роман Безсмертний стверджує, що члени Тристоронньої контактної групи від України у Мінську не мають навіть дипломатичних паспортів.

Про це Безсмертний сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломата, представників української сторони навіть до Мінська пропускали не відразу, затримували на кордоні.

«Все через відсутність статусу», - наголосив політик.

На думку дипломата, формальний статус членів Тристоронньої контактної групи для голови Служби зовнішньої розвідки або для Головного управління розвідки Міноборони не мають жодної ваги, а тому вони просто не можуть надавати закриту інформацію.

«А ти ідеш на переговори і тобі якусь важливу цифру не можуть назвати, надати дані, бо ти ніхто. От ми говоримо про звільнення людей. А людина, яка займається цим питанням у групі і від імені держави представляє Україну у Мінську, не знає ані про те, де ці люди утримуються, ані про те, як іде процес правової очистки», - наголосив Безсмертний.

Як повідомлялося, 13 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом виключив Романа Безсмертного з Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Політик вважає, що у Мінську ніякої української команди не існує, саме тому головною метою указу, що він готував, було формування делегації.

«Є представник Тристоронньої групи Леонід Данилович Кучма – це щось одне. А є представники в підгрупах – це щось друге. Координація між ними зруйнована. Умовно кажучи, на безпековій гуманітарній групі йдуть переговори, тоді я прошу колег: «Дайте мені сигнал стосовно тактики, коли там іде якесь рішення, щоб я знав, що відповідати і відповідно діяв». А у відповідь жодної реакції», - говорить Безсмертний і додає, що комунікації між українцями нема з того часу, коли він вперше вийшов з переговорного процесу у 2016 році.

Дипломат зазначає, що наразі нашим представникам контактної групи «конче потрібна координація між ними і органами влади, реалізація рішень на місці тощо».

Безсмертний зауважив, що у Мінському процесі українська сторона чомусь прив’язується до російського стилю зовнішньої політики і дипломатії. «Ми не розуміємо, що Росія і російська влада – це дві різні речі. Натомість українська влада і українське суспільство мають бути єдиними», - вважає політик.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин указу Зеленського, де йшлося про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи 13 серпня 2019 року.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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