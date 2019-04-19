На Харківщині на адресу суддів надходять погрози



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Листи містять образи на адресу суддівського корпусу загалом, а також те, що 21 квітня стане днем жалоби за суддями

На адресу суддів щонайменше двох судів Харківської області електронною поштою надійшли погрози. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Листи надійшли на електронну скриньку Лозівського міськрайсуду та Балаклійського райсуду Харківської області.

Листи нібито надіслані зі скриньок однієї з радикальних націоналістичних організацій, що діє в Україні.

Листи містять образи на адресу суддівського корпусу загалом, а також те, що 21 квітня стане днем жалоби за суддями.

За всіма фактами розпочаті досудові розслідування (ч.1 ст.377 КК України - Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Нагадаємо, 11 квітня президент Петро Порошенко підписав Укази, якими призначив на посади 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які були обрані під час прозорого конкурсу, що тривав з серпня 2018 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та рекомендовані до призначення Вищою радою правосуддя.

Створення Вищого антикорупційного суду було однією із важливих складових судової реформи, яка відбувається в Україні. Відтепер 38 суддів Вищого антикорупційного суду приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді. Серед них - судді, науковці, адвокати.

Вищий антикорупційний суд має запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.

Як повідомлялось, Рада Європи зробила висновок, що судова реформа, проведена в Україні, відповідає стандартам Ради Європи.