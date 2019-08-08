На Харківщині СБУ блокувала контрабандне переміщення товарів до Росії



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За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. грн

На Харківщині співробітники Служби безпеки України попередили контрабандне переправлення більше ніж 2 тонн товарів народного споживання до Росії.

Правоохоронці затримали чотирьох громадян України під час спроби перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску на двох незареєстрованих автомобілях.

У ході огляду транспортних засобів у підозрюваних виявлено продукти харчування, автозапчастини та інші товари широкого вжитку.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. грн.

Фото: ssu.gov.ua

Заходи з блокування незаконного переміщення товарів проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.