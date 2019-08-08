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    На Харківщині СБУ блокувала контрабандне переміщення товарів до Росії

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    На Харківщині СБУ блокувала контрабандне переміщення товарів до Росії

    За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. грн

    На Харківщині співробітники Служби безпеки України попередили контрабандне переправлення більше ніж 2 тонн товарів народного споживання до Росії.

    Правоохоронці затримали чотирьох громадян України під час спроби перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску на двох незареєстрованих автомобілях.

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    У ході огляду транспортних засобів у підозрюваних виявлено продукти харчування, автозапчастини та інші товари широкого вжитку.

    За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. грн.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Заходи з блокування незаконного переміщення товарів проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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