На Харківщині СБУ блокувала розкрадання нафтопродуктів



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Фото: ssu.gov.ua

Учасників угруповання затримали під час спроби викрадення з цистерни партії газового конденсату загальною вагою сім тонн на суму понад 100 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого розкрадали нафтопродукти акціонерного товариства «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Балаклійського району Харківської області організував механізм розкрадання світлих нафтопродуктів із залізничних цистерн Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.

Для протиправної діяльності він залучив кількох спільників, зокрема посадових осіб залізничної станції, котрі вказували, в яких цистернах знаходиться конкретний вид нафтопродуктів: бензин, дизельне паливо чи газовий конденсат.

Посадовці також забезпечували розміщення цистерн на конкретних коліях протягом часу, що необхідний для крадіжки. Інші учасники групи у ночі за допомогою спеціального обладнання розкривали цистерни та зливали нафтопродукти у транспортні засоби, спеціально обладнані резервуарами. За інформацією СБ України учасники групи вчиняли крадіжки два-три рази на тиждень, викрадаючи щоразу майже дві тонни палива.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували низку фактів викрадення та збуту зловмисниками державних нафтопродуктів.

Правоохоронці затримали учасників угруповання під час спроби викрадення з цистерни партії газового конденсату загальною вагою сім тонн на суму понад 100 тисяч гривень.

Під час низки обшуків за місцями проживання членів групи правоохоронці вилучили велику кількість речових доказів: підготовлені для реалізації нафтопродукти, спеціально обладнані транспортні засоби, гнучкі трубопроводи, а також гроші, що отримані від протиправної діяльності.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисників за ч. 5 ст. 185 КК України як вчинених організованою групою.