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    Кримінал

    СБУ встановила нестачу цінностей у Києво-Печерській лаврі

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    СБУ встановила нестачу цінностей у Києво-Печерській лаврі

    Зареєстровано кримінальне провадження за фактом нестачі культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність. Про це інформує прес-центр СБУ.

    За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври.

    Раніше Національна поліція почала розслідувати зникнення 10 церковних цінностей з Києво-Печерської лаври, недостача яких була виявлена під час інвентаризації.

    Нагадаємо, міністр культури Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили пропажу кількох цінних ікон.

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