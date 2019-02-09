СБУ встановила нестачу цінностей у Києво-Печерській лаврі



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Зареєстровано кримінальне провадження за фактом нестачі культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі

Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність. Про це інформує прес-центр СБУ.

За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври.

Раніше Національна поліція почала розслідувати зникнення 10 церковних цінностей з Києво-Печерської лаври, недостача яких була виявлена під час інвентаризації.

Нагадаємо, міністр культури Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили пропажу кількох цінних ікон.