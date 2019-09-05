На Харківщині СБУ оголосила підозру працівнику держлісгоспу у заподіянні шкоди на 8 млн



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Фото: ssu.gov.ua

Спецслужба задокументовала факт здійснення незаконних порубок дерев цінних порід загальним обсягом майже 1300 кубічних метрів

На виконання указу президента України «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів» правоохоронці викрили лісничого Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства Харківської області на заподіянні шкоди на 8 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з початку 2019 року лісничий неналежно виконував свої службові обов’язки з охорони лісів від самовільних рубок. Слід зазначити, що посада «лісничий» відноситься до службових осіб державної лісової охорони, яка має статус правоохоронного органу.

У ході досудового слідства встановлено, що службовцю був відомий факт незаконної заготівлі деревини на території очолюваного ним лісництва. Однак всупереч своїм службовим обов’язкам не перешкоджав протиправній діяльності.

За результатами ревізії лісового господарства задокументовано факт здійснення незаконних порубок дерев цінних порід загальним обсягом майже 1300 кубічних метрів, унаслідок чого державі заподіяні збитки на майже 8 млн грн.

Слідчі Управління СБ України в Харківській області кваліфікували протиправні дії лісничого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України як службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, та оголосили підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії.

Досудове слідство здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.