На Сумщині та Житомирщині заблоковано незаконне зберігання військових засобів ураження



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Фото: пресцентр СБУ

За даними спецслужби, засоби ураження планувались до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру

У межах протидії незаконному обігу зброї у двох областях України заблоковано протиправне зберігання військових засобів ураження, завезених із району проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

На Сумщині, у межах протидії підготовці та вчиненню злочинів терористичного та екстремістського характеру, під час проведення слідчих дій у лісосмузі виявлено схованку. З неї правоохоронці вилучили 14 гранат, два гранатометних постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, дев’ять тротилових шашок та сім порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

За даними спецслужби, засоби ураження планувались до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Мешканця області причетного до зберігання зброї затримано.

Оперативники Служби безпеки України встановили, що у Житомирській області до протиправної діяльності причетний житель Новограда-Волинського. Цей військовослужбовець особисто привозив боєприпаси із району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини, яка знаходиться поблизу лінії розмежування. Військові засоби ураження він зберігав у підвалі власного гаража.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта, який напередодні повернувся із району ООС, правоохоронці вилучили десять осколкових гранат Ф-1 та РГД-5. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно з прокуратурою Сумської області, слідчими ГУ Нацполіції у Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.